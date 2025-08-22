Pause: Chambinho do Acordeon revela como foi interpretar Luiz Gonzaga

Sanfoneiro, cantor e ator, Chambinho do Acordeon é o entrevistado do programa Pause. Em conversa com o apresentador da atração, Clovis Holanda, ele revela como foi interpretar Luiz Gonzaga novamente

Após o grande sucesso de "Gonzaga - De Pai para Filho" (2012), a trajetória do Rei do Baião retorna aos cinemas nessa nova produção. Em conversa com o jornalista Clovis Holanda, apresentador da atração, Chambinho fala sobre o novo trabalho, as várias facetas do forró atualmente, as referências que carrega em seu trabalho, dentre outros assuntos.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.



Serviço