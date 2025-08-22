Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pause: Chambinho do Acordeon revela como foi interpretar Luiz Gonzaga

Pause: Chambinho do Acordeon revela como foi interpretar Luiz Gonzaga

Sanfoneiro, cantor e ator, Chambinho do Acordeon é o entrevistado do programa Pause. Em conversa com o apresentador da atração, Clovis Holanda, ele revela como foi interpretar Luiz Gonzaga novamente
Autor George Sousa
Autor
George Sousa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Assista ao programa Pause da sexta-feira, 22 de agosto:

O programa Pause desta sexta-feira, 22, recebe o sanfoneiro, cantor e ator Chambinho do Acordeon, que interpreta mais uma vez o ícone da música nordestina e brasileira Luiz Gonzaga no filme "Gonzaga - Légua Tirana".

Após o grande sucesso de "Gonzaga - De Pai para Filho" (2012), a trajetória do Rei do Baião retorna aos cinemas nessa nova produção. Em conversa com o jornalista Clovis Holanda, apresentador da atração, Chambinho fala sobre o novo trabalho, as várias facetas do forró atualmente, as referências que carrega em seu trabalho, dentre outros assuntos.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.

Serviço

  • Programa: Pause
  • Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
  • Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar