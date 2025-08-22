Pause: Chambinho do Acordeon revela como foi interpretar Luiz Gonzaga

Pause: Chambinho do Acordeon revela como foi interpretar Luiz GonzagaSanfoneiro, cantor e ator, Chambinho do Acordeon é o entrevistado do programa Pause. Em conversa com o apresentador da atração, Clovis Holanda, ele revela como foi interpretar Luiz Gonzaga novamente
Assista ao programa Pause da sexta-feira, 22 de agosto:
O programa Pause desta sexta-feira, 22, recebe o sanfoneiro, cantor e ator Chambinho do Acordeon, que interpreta mais uma vez o ícone da música nordestina e brasileira Luiz Gonzaga no filme "Gonzaga - Légua Tirana".
Após o grande sucesso de "Gonzaga - De Pai para Filho" (2012), a trajetória do Rei do Baião retorna aos cinemas nessa nova produção. Em conversa com o jornalista Clovis Holanda, apresentador da atração, Chambinho fala sobre o novo trabalho, as várias facetas do forró atualmente, as referências que carrega em seu trabalho, dentre outros assuntos.
Sobre o programa Pause
Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.
Serviço
- Programa: Pause
- Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
- Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online