Pause: Manuela e Rosângela Melo, da Meio Tom, falam do mercado da moda

Também conosco, Rosângela Melo, diretora e fundadora do grupo, hoje com seis lojas físicas e atendendo a todo o Brasil por meio de multimarcas e ecommerce.

Prestes a completar 40 anos de mercado, em 2026, a marca beachwear Meio Tom é uma das referências de moda praia do Ceará para todo o Brasil. À mesa, elas relembram o início da empresa, falam sobre os desafios e oportunidades do setor, das tendências e inspirações no segmento, que é a cara do nosso Estado.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause ao vivo todas as sextas-feiras. O mesacast porpõe um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.