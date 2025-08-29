Pause: Halder Gomes e Edmilson Filho são entrevistados nesta sexta, 29

Cineasta brasileiro Halder Gomes e o ator Edmilson Filho estreiam nos cinemas o filme "CIC - Central de Inteligência Cearense". No programa Pause falam do novo trabalho e outros temas

Nesta sexta-feira, 29, o programa Pause , apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe o cineasta brasileiro Halder Gomes e o ator Edmilson Filho , que estreiam nos cinemas o filme "CIC - Central de Inteligência Cearense".

O filme acompanha a história de Wanderlei, protagonizado por Edmilson Filho, um agente secreto brasileiro conhecido como Karkará. Ele é responsável por combater alguns dos criminosos mais perigosos do mundo, e sua próxima missão é tão desafiadora quanto as anteriores. Aliando-se a agentes, Karkará deve encontrar os bandidos de uma poderosa organização criminosa antes que usem a arma secreta.

A dupla repete a parceria que vem fazendo sucesso nas telas desde o fenômeno "Cine Holliúdy". No episódio, os convidados falam sobre o novo trabalho, analisam o cenário do cinema nacional e cearense, projetam os futuros das carreiras, dentre outros temas.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.



