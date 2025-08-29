Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pause: Halder Gomes e Edmilson Filho são entrevistados nesta sexta, 29

Pause: Halder Gomes e Edmilson Filho são entrevistados nesta sexta, 29

Cineasta brasileiro Halder Gomes e o ator Edmilson Filho estreiam nos cinemas o filme "CIC - Central de Inteligência Cearense". No programa Pause falam do novo trabalho e outros temas
Autor George Sousa
Autor
George Sousa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Assista ao programa da sexta-feira, 29 de agosto:

Nesta sexta-feira, 29, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe o cineasta brasileiro Halder Gomes e o ator Edmilson Filho, que estreiam nos cinemas o filme "CIC - Central de Inteligência Cearense".

O filme acompanha a história de Wanderlei, protagonizado por Edmilson Filho, um agente secreto brasileiro conhecido como Karkará. Ele é responsável por combater alguns dos criminosos mais perigosos do mundo, e sua próxima missão é tão desafiadora quanto as anteriores. Aliando-se a agentes, Karkará deve encontrar os bandidos de uma poderosa organização criminosa antes que usem a arma secreta.

A dupla repete a parceria que vem fazendo sucesso nas telas desde o fenômeno "Cine Holliúdy". No episódio, os convidados falam sobre o novo trabalho, analisam o cenário do cinema nacional e cearense, projetam os futuros das carreiras, dentre outros temas.

Leia mais

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.

Serviço

  • Programa: Pause
  • Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
  • Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar