Pause: Halder Gomes e Edmilson Filho são entrevistados nesta sexta, 29

Pause: Halder Gomes e Edmilson Filho são entrevistados nesta sexta, 29Cineasta brasileiro Halder Gomes e o ator Edmilson Filho estreiam nos cinemas o filme "CIC - Central de Inteligência Cearense". No programa Pause falam do novo trabalho e outros temas
Assista ao programa da sexta-feira, 29 de agosto:
Nesta sexta-feira, 29, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe o cineasta brasileiro Halder Gomes e o ator Edmilson Filho, que estreiam nos cinemas o filme "CIC - Central de Inteligência Cearense".
O filme acompanha a história de Wanderlei, protagonizado por Edmilson Filho, um agente secreto brasileiro conhecido como Karkará. Ele é responsável por combater alguns dos criminosos mais perigosos do mundo, e sua próxima missão é tão desafiadora quanto as anteriores. Aliando-se a agentes, Karkará deve encontrar os bandidos de uma poderosa organização criminosa antes que usem a arma secreta.
A dupla repete a parceria que vem fazendo sucesso nas telas desde o fenômeno "Cine Holliúdy". No episódio, os convidados falam sobre o novo trabalho, analisam o cenário do cinema nacional e cearense, projetam os futuros das carreiras, dentre outros temas.
Leia mais
-
Pause: Chambinho do Acordeon revela como foi interpretar Luiz Gonzaga
-
Pause: vocalista da Tribo de Jah, Fauzi Beydoun relembra carreira
-
Pause: facções no Ceará, bastidores de investigação jornalística
-
Pause: sommelière Marbênia Gonçalves é a entrevistada nesta sexta, 25
-
Pause: Manuela e Rosângela Melo, da Meio Tom, falam do mercado da moda
-
Pause: Lino Villaventura é o entrevistado nesta sexta-feira, 11
Sobre o programa Pause
Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.
Serviço
- Programa: Pause
- Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
- Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente