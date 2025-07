Velório de Preta Gil ocorre nesta sexta; veja despedida de fãs, amigos e família da cantora

Cerimônia aberta ao público acontece hoje, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro; Confira os detalhes

O velório da cantora Preta Gil foi aberto ao público às 9h30min desta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia acontecerá até às 13 horas; após, o corpo será encaminhado em cortejo até o cemitério, onde amigos e familiares terão uma despedida restrita antes do processo de cremação.

Preta morreu no domingo, 20 de julho, em Nova York, após enfrentar uma batalha de dois anos contra um câncer de intestino.