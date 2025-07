Irmã, nora, ex e amigos postam homenagens a Preta Gil; veja despedidas

Ela foi diagnosticada com tumor no intestino em janeiro de 2023 e passava por procedimentos intensos contra a doença, incluindo sessões de quimioterapia, radioterapia e cirurgias .

As redes sociais, que testemunharam o processo de diagnóstico, os procedimentos médicos e todo o apoio que Preta recebeu nos últimos anos, estão repletas de homanegens de familiares, amigos e ex-companheiros. Veja as declarações:

Caio Blat

Ex-namorado da artista, o ator escreveu: "Nossa Pretinha de volta ao Sol, a mais linda, a mais generosa e especial, veio revolucionar nossas vidas, espalhar seu brilho e amor. Toda a gratidão por ter vivido ao seu lado, por ter recebido sua luz nesse caminho. Todo o carinho ao Fran e a toda a família Gil. Nos vemos no espaço".

Alane Dias, nora

Namorada de Francisco Gil, a atriz e ex-bbb Alane prestou um tributo emocionado para a sogra: "Um silêncio ecoa no coração de um país inteiro hoje. Preta é e sempre será um símbolo de potência."

Ela também agradeceu pela forma como a cantora cuidava dos que amava.

Luciano Huck

O apresentador e amigo da camtora prestou uma longa homenagem em suas redes: 'Minha amiga se foi. Lutava com bravura, enfrentando a dor com coragem e sorrisos. A Preta foi a Preta até o fim. Forte, generosa, luminosa", escreveu ele.

Cleo Pires

Atriz e amiga próxima de Preta Gil, Cleo Pires expressou sua dor com palavras sinceras: “Minha amiga, muitas vezes meu norte sem nem saber. Que falta você vai fazer. Que perda horrível é te perder. Te amo pra sempre.”

Marcelo Serrado

O ator, amigo de longa data, relembrou momentos marcantes e a generosidade de Preta: “Hoje, a nossa amada Preta partiu. Justo no Dia do Amigo… que amiga você foi! Tive o privilégio de ser um dos muitos que você iluminou com sua alegria, gargalhada, afeto e generosidade... Você foi amor em vida e seguirá sendo luz em todos nós. Vá em paz, minha irmã. Vamos sentir muita saudade!”

David Brazil

Amigo e figura carismática, David destacou o brilho de Preta: “Mi amor, mi amor, mi amor... Te amo para sempre. Vou lembrar de você sempre assim. Esse sorriso, suas gargalhadas e quantos momentos maravilhosos você me proporcionou. Só gratidão. Descanse em paz, Pretinha Guerreira.”

Fernanda Paes Leme

A atriz refletiu sobre a ausência da cantora na vida da filha e seu impacto pessoal: “Precisei me reorganizar emocionalmente... Te amarei pra sempre, Tchuca... a saudade já é imensa. Minha filha não vai crescer com a presença física da Tia Preta, mas ela te conheceu e vai ouvir todas as nossas histórias... Te amo, Tchuca. Minha amiga. Minha Preta. Minha estrela. Meu anjo da guarda. Obrigada por tanto!”

Angélica

A apresentadora homenageou Preta com palavras carregadas de afeto: “Não tenho palavras. Só um silêncio cheio de saudade e um coração transbordando gratidão... Você foi amiga no sentido mais profundo da palavra... Você lutou com dignidade e coragem. Descaaaansa, meu amor. Te levo pra sempre no meu coração!”

Marcos Mion

O apresentador compartilhou uma história de gratidão e superação: “– MARIAAAAA! – MAARRRRCOSSS! Era assim que nos chamávamos... Você me enxergou num momento que o mercado dizia que minha carreira tinha acabado... Meu carinho por você é eterno. Minha gratidão nem se fala... Mariaaaa, você vai viver no coração de todos que você tocou pra sempre.”

Carol Sampaio

A empresária e amiga celebrou a conexão intensa e doce com Preta: “Dia do amigo, um dia tão simbólico... Você, a amiga mais fiel e grata que existe... Você nunca esqueceu os seus e sempre deu a mão para todos... Sou eternamente grata por ter vivido tanta coisa com você... TE AMO, TE AMO, TE AMO! Minha eterna Didi.”

Ana Carolina

A cantora relembrou o início da carreira da amiga e a influência pessoal: “Hoje, o palco perdeu verdade. Perdeu cor, perdeu coragem... A Preta se foi, minha amada pretinha... Quando ouvi o vibrato da voz da Preta, incentivei-a a cantar... Sinais de Fogo e Stereo nasceram dessa amizade. Mulher corajosa. Mulher forte. Vai na luz, minha eterna pretinha!”

Lázaro Ramos

O ator emocionou-se ao lembrar o legado de Preta: “No Dia do Amigo, você partiu. Logo você, amiga de tantos... Tão amada, tão corajosa... Custa acreditar que essa lutadora não estará aqui conosco. Que o Orun te receba e te acolha como você merece. Te amo, Preta!”

Fábio Assunção

O ator recordou o encontro da juventude e mensagens recentes: “Preta, você foi a primeira pessoa que conheci em 1990... Estou com meu coração partido... seu retorno ao mundo espiritual foi preciso para que você pudesse descansar. Meu amor eterno... Receba meu amor eterno. #preta”

Claudia Leitte

A cantora prestou sua condolência simples e emotiva: “Descanse em Paz, Preta!”

Bruno Gagliasso

O ator celebrou a força singular de Preta: “Hoje, a vida ficou mais silenciosa. Minha amiga Preta se foi... Ela ri alto, ama fundo, enfrenta tudo com coragem... Amanhã vou plantar uma árvore. Porque ela era raiz e também flor... Te amo, Pretinha. Obrigado por tudo.”

Ludmilla

A cantora falou sobre conexão e presença marcante: “Eu vou sentir tanta mas tanta saudades de você! Faltam palavras... Seu sorriso, sua coragem... Preta Gil, você era única. Forte, verdadeira, generosa, presente... Descansa em paz, meu amor. Eu te amo pra sempre.”

Alice Wegmann

A atriz, melhor amiga do filho de Preta e que conviveu com Preta desde a adolescência, relembrou aprendizado, suporte e legado afetivo:

“Enquanto eu estiver viva, eu quero viver! Você disse isso com o peito cheio de amor... Você me ensinou tanta coisa... EU TE AMO, PRETZEL... Que nossa mãe Oxum te cuide pra você descansar em paz. Você é infinita... tão saudade a gente vai ficar.”

Mariana Rios

A apresentadora celebrou o impacto singular da artista: “De onde estamos, só nos resta a saudade de quem marcou nossas vidas com tanta luz... Hoje o céu ganha a sua arte... Obrigada por ter sido um presente raro para todos nós. Vá em paz.”

Milton Nascimento

O cantor expressou condolências emocionadas à família: “Muito triste pela partida tão precoce da querida Preta Gil. Meus sinceros sentimentos ao meu grande irmão Gilberto Gil, Sandra Gadelha, Flora e família. Descanse em paz.”

Xuxa

A rainha dos baixinhos homenageou Preta com carinho: “Que sua força, alegria e amor por tudo que você fez nunca seja esquecido... Você é eterna... Beijos a toda família e seus amigos (a dor deve ser incalculável).”

Claudia Raia

A atriz fez um tributo profundo ao legado político e afetivo de Preta: “Hoje, o Brasil ficou mais silencioso. Calou-se uma voz que não era só canto, era grito, abraço, luta e cura... Ela nos ensinou que beleza é ser quem se é... Descanse, guerreira... Preta vive. Preta é semente. Preta é sol. Preta é amor.”

Thaila Ayala

A atriz e amiga lembrou da entrega espontânea de Preta aos outros: “PRETA é GENEROSIDADE, sempre prestativa, aberta, inteira... Ela topou tocar no Leilão sem cachê e emocionou com sua arte. Arte de amar! Obrigada! Meu abraço à família Gil e ao amor que esse Brasil conheceu através dela.”

Amora Mautner

A diretora celebrou uma convivência intensa e transformadora: “Minha irmã, minha vida, minha referência de existência. Parte de mim se vai, mas a parte mais linda fica dentro de mim... seguirei te reverenciando... Preta Maria.”

Tati Quebra Barraco

A cantora celebrou a amizade e o poder transformador de Preta: “Meu Deus, por quê? Minha amiga, minha irmã... Nenhuma palavra seria capaz de descrever a dor que sinto... Preta sempre me levou com ela... O amor era recíproco. Hoje perco uma irmã. Seu legado vive eternamente.”

Isabelle Nogueira

A ex-BBB e influenciadora falou sobre sensibilidade, força e estímulo: “Sempre foi incrível comigo, motivadora e atenciosa... Você motivou meus sonhos... Impulsionou minha vida... Foi linda a sua trajetória aqui Pretinha. Amaremos você pra sempre.”

Sidney Sampaio

O ator lembrou o talento e a leveza da amiga artista: “Meus sinceros sentimentos à família da minha colega Preta Gil. Hoje nos despedimos de uma artista versátil, bem-humorada e batalhadora. Que o Senhor a receba como filha amada.”

Ivete Sangalo

A eterna amizade com Preta foi retratada com emoção: “Meu amor. Que caminhada, hein! Eu nem sei o que escrever... Me apaixonei por você no mesmo instante em que nos encontramos... Ah, como eu vou sentir sua falta, viu? Te amo infinito. Siga meu amor, sem dores, sem tristeza. Siga em paz.”

Anielle Franco

A ministra da Igualdade Racial exaltou a importância social e política da cantora: “Preta Gil foi e sempre será potência. Enfrentou racismo, machismo, gordofobia e aquela doença sem perder ternura nem voz. Perdemos mais que uma artista. Perdemos um símbolo de força.”

Thaís Carla

A influenciadora destacou apoio, força e transformação: “Ainda é difícil acreditar... Preta Gil partiu, mas o que ela deixou é eterno. Mulher gigante, generosa, forte e revolucionária... Você foi inspiração e símbolo de representatividade... Obrigada por tudo, Preta. Você foi luz nas nossas vidas.”

Mariana Ximenes

A atriz celebrou a trajetória potente e cheia de sentido de Preta: “São inúmeros pensamentos na despedida de alguém tão especial... Potência rara que nos fez enxergar com clareza... Comunhão entre artista e público... Bravo Preta! Salva de palmas. Com amor, Mariana.”

Margareth Menezes

A ministra da Cultura, cantora e amiga lembrou a força jovem de Preta: “Preta, preta, pretinha… Vá em paz, minha querida. Te vi crescer e me transformar. Sua forma de viver sem pudores, enfrentar alegrias e dores sempre foi inspiradora. Valeu, Pretinha. Preta Gil, presente!”

Preta Gil: quem foi a cantora e empresária

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta Gil teve uma carreira marcada pela versatilidade, transitando entre a música, a televisão e o empreendedorismo.

Com um estilo irreverente e voz potente, Preta também se destacou como uma figura pública combativa, engajada em pautas como o combate à gordofobia, racismo, e a defesa da diversidade.

Ela deixa um filho, Francisco Gil, e uma neta, Sol de Maria. A artista era conhecida por sua relação afetuosa com a família e por ter construído laços fortes dentro e fora do meio artístico.