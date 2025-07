Caetano Veloso lamenta morte de Preta Gil: 'Difícil aguentar'

Tio da artista, o compositor lamentou a morte da filha de Gilberto Gil em decorrência do câncer . "Pretinha se foi aos 50. Choro desde que soube. Ela era uma das pessoas mais queridas para mim desde criancinha", escreveu.

Caetano Veloso foi casado com Andréa Gadelha, irmã da empresária Sandra Gadelha, mãe de Preta. O matrimônio durou nove anos, de 1967 a 1986 .

Logo após o anúncio da morte da cantora no domingo, 20, celebridades vieram a público prestar uma homenagem para a artista. Entre eles está o apresentador Luciano Huck.

"Minha amiga se foi. Lutava com bravura, enfrentando a dor com coragem e sorrisos. A Preta foi a Preta até o fim. Forte, generosa, luminosa. Agora descansou", escreveu em postagem no Instagram.

O cantor Thiaguinho usou a mesma plataforma para falar sobre a amiga. "Você nunca mais vai sair de mim. Nosso amor nunca foi desse plano. Tô destruido, um pedaço da minha história", disse.

Colaborou Gabriela Almeida