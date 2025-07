Gilberto Gil posta homenagem após morte de Preta Gil: 'Orgulho'

Gilberto Gil se manifestou pela primeira vez após a morte de Preta Gil, ocorrida no último domingo,20, em Nova York.

Em publicação feita na manhã desta quinta, 24, o cantor compartilhou um vídeo de uma apresentação da filha. As imagens também mostram uma entrevista, na qual ela relembra o incentivo que recebeu do pai para cantar músicas do repertório dele.