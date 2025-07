Famosos lamentam a morte de Preta Gil: 'Hoje o palco está triste'

Famosos estão usando as redes sociais para lamentar publicamente a morte de Preta Gil , do qual muitos eram amigos, e prestar homenagens à artista baiana. Cantora veio a óbito neste domingo, 20, aos 50 anos de idade, após sofrer complicações no tratamento contra um câncer de intestino.

Preta foi diagnosticada com a doença em janeiro de 2023 e desde então havia passado por tratamentos como quimioterapia, radioterapia e por várias cirurgias para a retirada de tumores.

Ela passou as últimas semanas nos Estados Unidos, onde foi em busca de um tratamento experimental contra o cancêr. Seu estado de saúde, contudo, veio a piorar e ela não resistiu.

Homenagens de famosos para Preta Gil

Logo após o anúncio de sua morte, muitos famosos vieram a público prestar uma homenagem para a artista. Entre eles está o apresentador Luciano Huck, amigo há muitos anos da cantora.

"Minha amiga se foi. Lutava com bravura, enfrentando a dor com coragem e sorrisos. A Preta foi a Preta até o fim. Forte, generosa, luminosa. Agora descansou. Ainda não consigo acreditar. Talvez nem queira. Fomos Amigos — com A maiúsculo — por mais de 25 anos. Entre tantos talentos que ela tinha, o de ser amiga dos amigos era dos mais raros e preciosos. Por isso era tão amada. Por isso era tão dela. E não por acaso, partiu justamente no Dia do Amigo", escreveu, em postagem no Instagram.