Preta Gil: velório da artista será aberto ao público no Rio de Janeiro

O velório da cantora Preta Gil, que morreu aos 50 anos no domingo, 20, em Nova Iorque, durante tratamento de câncer nos Estados Unidos, será aberto ao público em geral e acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A data e o horário foram indicados pela família da artista nesta terça-feira, 22.

Preta Gil: data e horário da cerimônia foram compartilhados



Ainda nesta terça-feira, um decreto publicado no Diário Oficial do Município, no Rio de Janeiro, oficializou uma homenagem à cantora. De acordo com o informe, o trajeto dos megablocos de Carnaval na cidade se chamará Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil, ou simplesmente “Circuito Preta Gil”.