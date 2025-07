Teatro em Fortaleza: oito peças para conferir no fim de semana

Teatro em Fortaleza: no sábado, 26, e no domingo, 27, acontecem espetáculos em diversos equipamentos culturais da capital

Do romance à comédia! No sábado, 26, e no domingo, 27, acontecem espetáculos de teatro em diversos equipamentos culturais de Fortaleza. Seja no Dragão do Mar, na Praça das Artes, no Cineteatro São Luiz, no Teatro Brasil Tropical, na Estação das Artes ou no Theatro José de Alencar, o Vida & Arte listou a programação teatral da capital cearense para você curtir o fim de semana.

No sábado, 26, o Theatro José de Alencar (TJA) recebe no palco principal a Cia Diego Borges para apresentar o musical “Uma Noite em Ritmo Quente”, inspirado no clássico filme romântico “Ritmo Quente”. A apresentação ocorre em sessão dupla, a primeira apresentação é realizada às 17 horas e a segunda apresentação, às 20 horas.