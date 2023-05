Ritmo Quente: Espetáculo revive filme clássico de dança no RioMar

Espetáculo de dança “Uma Noite de Ritmo Quente” está em temporada de apresentações em Fortaleza. A montagem estreou em abril deste ano e agita o público ao reviver o clássico filme “Dirty Dancing - Ritmo Quente”, de 1987. "Uma Noite de Ritmo Quente" traz diversas performances acompanhadas de muita música. O espetáculo acontece no sábado, 27, às 19 horas, no Teatro Riomar. Os ingressos estão à venda no site Uhuu. Nesta sexta, 19, a peça será exibida no Teatro São José, mas os ingressos já estão esgotados.



A roteirista da montagem, Fernanda Zeballos conta que para a seleção do elenco foram feitas duas audições. Uma para escolher os dançarinos e outra mais específica para os atores. Foram aproximadamente três meses de ensaio. Diego Borges, diretor coreográfico e idealizador da peça, conta que um dos principais desafios é organizar e coordenar 40 pessoas dançando no palco.

Recepção do público

O espetáculo "Em Ritmo de Noite Quente" estreou em abril e segue como um sucesso de público Crédito: divulgação

Por onde passa, a peça chama a atenção do público. Os organizadores contam que logo nas primeiras apresentações houve uma procura muito grande, com teatros lotados e muitos pedidos por sessões extras.

“A gente já tinha ingressos vendidos para o espetáculo antes da audição ter sido feita. Então as pessoas já estavam pedindo por isso de uma forma muito calorosa. A gente já sentia o resultado e sentia energia", destacou o diretor.

"Dirty Dancing" foi um grande sucesso da década de 1980 e encantou várias gerações que se apaixonaram pelo casal formado pelos protagonistas do filme, Baby, interpretada por Jennifer Grey, e Johnny Castle, vivido por Patrick Swayze.

Diego conta que já esperava uma boa recepção, mas não imaginava a proporção que iria tomar. Após o início das apresentações, o coreógrafo ganhou mais de 30 mil seguidores no instagram. Nos comentários e caixas de mensagem vários seguidores pedem para que as apresentações cheguem em outros estados do Brasil. Ele conta que após cada espetáculo surgem "centenas de pessoas querendo bater foto”. Com carinho, ele afirma que a recepção do público foi "boa e amorosa".

Por que reviver "Ritmo Quente"?



Diego Borges conta que o filme foi muito especial para ele e destaca que sempre foi muito influenciado por produções que misturavam dança e cinema. "Sempre adorei filmes de dança, na minha infância e adolescência", relembra ele que adorava alugar fitas cassete e DVDs na locadora que tinha perto de casa.

O coreógrafo conta que sua própria história nem sempre foi com dança. Diego fez carreira nas artes marciais, já tendo representado o Brasil no Pan-Americano de karatê. Em 2008 ele se lesionou e foi isso que o fez se dedicar para uma das suas primeiras paixões: a dança.

Ele fala que a peça foi montada com dois objetivos. Um é “ativar essa memória emocional que a maioria do nosso público tem com o filme e com essa época dos anos 1980, dos anos 1990”. E o segundo é “mostrar para todos nós que nossos dias melhores não ficaram para trás, porque a gente é capaz de reviver e recriar todos os grandes momentos, todos os sorrisos, as gargalhadas e toda a boa energia que a gente já sentiu em algum momento da nossa vida”, reflete.

Espetáculo “Uma Noite de Ritmo Quente”

Quando: sábado, 27, às 19 horas



sábado, 27, às 19 horas Onde: Teatro Riomar (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - 3001 - Papicu)



Teatro Riomar (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - 3001 - Papicu) Quanto: R$ 80 inteira/R$ 40 meia. Ingressos à venda no site Uhuu



R$ 80 inteira/R$ 40 meia. Ingressos à venda no site Uhuu Instagram: @umanoiteemritmoquente

