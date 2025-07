TJA passará por manutenção no teto do palco principal; saiba detalhes

Theatro José de Alencar passa por manutenção no teto; serviços incluem troca de telhado e pintura. A ação integra um conjunto de intervenções previstas para este ano em equipamentos culturais do Estado

Nesta segunda-feira, 21, a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) confirmou que o Theatro José de Alencar (TJA) passará por um processo de manutenção no teto do palco principal .

Em nota conjunta assinada pela Secult, TJA e Instituto Dragão do Mar (IDM) enviada ao Vida & Arte, a Secult informou que a obra “já estava prevista e integra o cronograma de ações voltadas à preservação e à melhoria da infraestrutura de alguns equipamentos culturais do Estado”.

Os serviços serão executados pela Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) e serão custeados com recursos do Tesouro do Governo do Estado.



Manutenção do TJA: Saiba o que será feito

A intervenção no TJA incluirá a substituição completa do telhado metálico da cobertura do Theatro e do telhado de fibrocimento do edifício anexo.