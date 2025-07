Fortaleza ao ar livre: confira locais para aproveitar as férias

Roteiro de férias: confira locais em Fortaleza para aproveitar ao ar livre / Crédito: AURÉLIO ALVES

Com temperaturas quentes o ano inteiro, paisagens exuberantes e uma cena cultural em constante movimento, Fortaleza é um convite para quem quer aproveitar as férias ao ar livre.

Seja para quem busca relaxar em meio à natureza, praticar atividades físicas, curtir com a família ou explorar a Cidade de forma leve e gratuita, a capital alencarina oferece uma variedade de espaços públicos que unem lazer, cultura e qualidade de vida.



No período de julho cresce a busca por passeios ao ar livre, principalmente em ambientes que proporcionam segurança, sombra, contato com a natureza e opções culturais. Pensando nisso, o Vida&Arte selecionou alguns locais de Fortaleza para aproveitar o tempo livre fora de casa, com destaque para praças, parques e centros culturais que se tornaram referência em acessibilidade e programação. Passeio Público

A praça pública mais antiga de Fortaleza é um convite à contemplação e à cultura. O local traz apresentações musicais e espaço para piqueniques à sombra das árvores centenárias.



Onde: Praça dos Mártires - Centro Parque do Cocó

Maior parque urbano do Norte-Nordeste e o quarto da América Latina, ocupa cerca de 1.581 hectares com manguezais, trilhas de caminhada, espaços para piquenique e passeio de barco ecológico no rio Cocó. Ideal para relaxar ou praticar esportes ao ar livre.

Onde: Av. Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó Foto de apoio ilustrativo. Férias no Parque do Cocó em 2025 Crédito: AURÉLIO ALVES Parque Raquel de Queiroz

Com vasta área verde, pistas de cooper, quadras esportivas, brinquedos infantis e espaço para piquenique, o parque atravessa nove bairros e se tornou ponto de encontro para atividades físicas, convivência e lazer comunitário.



Onde: Rua Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy

Parque Raquel de Queiroz é opção para quem quer aproveitar o espaço aberto em Fortaleza (Foto:Aurelio Alves/ Jornal O POVO) Crédito: Aurelio Alves Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Complexo cultural com museus, cinema, teatro e planetário, o Dragão do Mar também se destaca por sua praça externa, onde ocorrem feiras, shows e apresentações culturais ao ar livre. O local une arte, educação e convivência.