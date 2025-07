Cearense Moacir Bedê apresenta show autoral no Cineteatro São Luiz

Moacir Bedê apresenta show autoral no Cineteatro São Luiz nesta quarta,23 / Crédito: Ricardo Damito/ Divulgação

O músico cearense Moacir Bedê realiza, na quarta-feira, 23, o show “Totalmente Autoral”, dentro do projeto Dentro do Som, no Cineteatro São Luiz. A apresentação terá formato intimista, com o público disposto no próprio palco do teatro, limitado a 80 lugares.