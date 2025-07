Comédia cearense sobre menopausa estreia no Cineteatro São Luiz

Peça protagonizada por Ana Cristina Viana e Solange Teixeira questiona estigmas sobre a maturidade feminina, com sessões no Cine-Teatro São Luiz nos dias 25 e 26 de julho

A estreia acontece no dia 25 de julho, no Cineteatro São Luiz. A entrada é gratuita nessa primeira apresentação. No dia 26, o espetáculo retorna ao palco no mesmo horário, com ingressos à venda pelo Sympla e na bilheteria do teatro.

Na trama, Márcia e Izabel são amigas e atrizes que atravessam a menopausa. Em cena, compartilham histórias que envolvem o corpo, as transformações hormonais, a vida afetiva e o fazer artístico. Misturando elementos de ficção e autobiografia, a montagem constrói um retrato afetivo e provocador das experiências vividas por mulheres que resistem ao silenciamento imposto pelo etarismo.