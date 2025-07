Djonga muda local de show em Fortaleza para a Praça Verde do Dragão

Djonga se apresenta em Fortaleza com show da turnê "Quanto Mais Eu Como Mais Fome Eu Sinto" / Crédito: Coniiin/ Divulgação

Fortaleza recebe, no dia 15 de agosto, o rapper Djonga com o show da turnê “Quanto Mais Eu Como Mais Fome Eu Sinto”. A apresentação, antes agendada para o Teatro RioMar, acontecerá na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O evento reúne diferentes nomes da cena musical contemporânea. Além do rapper mineiro, sobem ao palco Teffy, Vittin e os cearenses Doixton, Uhrei, Doixton, Shark, Gutto e Real Zerd.