Espetáculo do Coral do IFCE promove imersão na cultura cearense

Apresentado pelo Coral do IFCE, espetáculo ‘Areal’ estreia no dia 4 de julho representando a cultura e a identidade cearense

Com o objetivo de valorizar a cultura cearense, o espetáculo “Areal”, do Coral do IFCE, estreia na sexta-feira, dia 4, no Dragão do Mar. A apresentação une o canto com outras linguagens artísticas, como o teatro, a dança e as artes visuais para representar expressões da cultura cearense.

Dividido em três atos, “Areal” também se utiliza de cenários e figurinos para representar a identidade do Ceará. A indumentária, o roteiro, o cenário e o trabalho corporal e cênico são destacados por Davi Silvino, regente do Coral do IFCE, como diferenciais na apresentação dos coralistas da instituição.