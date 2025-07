Netflix tem 7 séries indicadas ao Emmy 2025; veja quais são

‘Adolescência’, da Netflix, alcança 13 indicações no Emmy 2025; veja séries indicadas e quais categorias. / Crédito: Reprodução/Netflix

A Academia de Televisão anunciou os indicados à 77ª edição do Emmy, e a Netflix saiu na frente com um total de sete séries nomeadas em diversas categorias. O destaque absoluto foi Adolescência, que conquistou 13 indicações e lidera a premiação com folga. A plataforma ainda garantiu espaço em gêneros variados, como drama, comédia e telefilmes.

A seguir, O POVO apresenta todas as séries da Netflix que estão indicadas, as sinopses atualizadas, nomes do elenco e as categorias em que concorrem. A Diplomata A segunda temporada de "A Diplomata" conta a história de uma diplomata dos EUA precisar lidar com a carreira de embaixadora e um casamento estremecido com um político influente. Crédito: Reprodução/YouTube/Netflix Brasil

Na trama, Keri Russell interpreta Kate Wyler, uma diplomata dos Estados Unidos convocada para servir como embaixadora em meio a uma tensa crise internacional. Enquanto tenta equilibrar os desafios da política externa, Kate precisa lidar com os conflitos de seu casamento com um político influente. Estrelada por Keri Russell, a série conquistou as seguintes indicações nas categorias do Emmy 2025: Melhor série dramática

Melhor atriz em drama: Keri Russell

Ninguém Quer Na série "Ninguém Quer" uma podcaster agnóstica e irreverente e um rabino recém-solteiro e pouco convencional se apaixonam. Crédito: Reprodução/Youtube/Netflix Brasil Kristen Bell vive Joanne, uma apresentadora de podcast sobre sexo que se apaixona por um rabino (Adam Brody). Em meio a dilemas culturais e familiares, o casal tenta superar suas diferenças para fazer o relacionamento funcionar.

A série de comédia conquistou as seguintes indicações nas categorias do Emmy 2025: