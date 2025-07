'Eu sei o que vocês fizeram no verão passado' de volta ao cinema? Entenda

Novo Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado estreia em 17 de julho com 1h51min de tensão e nostalgia, unindo passado e presente da franquia / Crédito: Divulgação/ Sony Pictures

A icônica franquia de terror adolescente Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado está de volta às telas em 2025 com um novo filme que promete reviver o suspense, as mortes misteriosas e a culpa coletiva que marcaram uma geração.

Com estreia marcada para 17 de julho, quinta-feira, o longa chega com uma nova leva de personagens, o retorno de nomes clássicos e uma trama inédita — agora em meio a tensões contemporâneas e referências aos eventos do passado. Mais do que um simples reboot, o filme de 2025 busca reconectar o público com a essência do terror adolescente dos anos 1990, ao mesmo tempo em que atualiza o enredo para os tempos atuais. Questões como redes sociais, vigilância digital e a cultura da exposição pública entram em cena, adicionando novas camadas de tensão psicológica ao clássico jogo de gato e rato. Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado: retorno de um clássico dos anos 90

O novo filme da franquia dá continuidade ao universo criado no sucesso de 1997, que virou cult entre os fãs de terror slasher. Na trama original, quatro jovens são perseguidos por um assassino após atropelarem um homem e jogarem o corpo no mar, tentando esconder o crime. O suspense aumentava a cada carta com os dizeres “Eu sei o que vocês fizeram no verão passado”, entregando ao público uma trama cheia de tensão, perseguições e mortes brutais.

O longa gerou duas continuações — Eu Ainda Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado (1998) e O Último Verão (2006) —, além de uma série de TV em 2021. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Após anos de especulação e com a onda de reboots nostálgicos, a Sony Pictures decidiu apostar em um novo capítulo que expande o universo original sem apagar os eventos anteriores. Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado: nova geração e rostos conhecidos (elenco)

O filme de 2025 será estrelado por Madelyn Cline (Outer Banks, Entre Facas e Segredos) como protagonista, acompanhada por Chase Sui Wonders, Sarah Pidgeon, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers e outros nomes promissores da nova geração de Hollywood.