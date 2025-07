Emmy 2025: 'Ruptura' lidera disputa com 27 indicações

A premiação deste ano será realizada em 14 de setembro. Confira outros destaques do chamado Oscar da televisão

"Pinguim" , da HBO Max, o acompanha na disputa com 24 indicações, enquanto "O Estúdio" e "The White Lotus" receberam 23 indicações, revelou a Academia de Televisão nesta terça-feira, 15, em sua transmissão para anunciar as indicações para a cerimônia que, este ano, será realizada em 14 de setembro.

"Ruptura", o drama de ficção científica da Apple TV+, assumiu a liderança na corrida pelo Emmy com 27 indicações para o chamado Oscar da televisão.

A bem-sucedida "The White Lotus" , da HBO Max, que acompanha os altos e baixos de um grupo de turistas em um hotel paradisíaco na Tailândia, também está concorrendo no setor dramático, e seu elenco se destacou fortemente nas categorias de atuações coadjuvantes.

"The Pitt", o programa vertiginoso que mergulha no dia a dia de uma equipe médica em um hospital de Pittsburg, chega à competição com 13 indicações, incluindo melhor série dramática e melhor ator para seu protagonista, Noah Wyle.

"O Estúdio", a série da Apple TV+ que analisa a indústria do conhecimento, se destaca no gênero da comédia com 23 indicações.

O programa também recebeu indicações nas categorias de atuação, graças ao seu protagonista, Seth Rogen, que escreveu e dirigiu o programa, e Kathryn Hann e Catherine O'Hara, que disputam o prêmio de melhor atriz coadjuvante.