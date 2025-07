Amazon Prime Video tem 5 séries indicadas ao Emmy 2025; conheça quais são

Com quatro indicações e uma das séries mais populares do momento, "The Boys" se torna carro-chefe do streaming na 77ª edição do Emmy

A seguir, conheça as séries indicadas disponíveis no streaming:

Os indicados à 77ª edição do Emmy foram revelados e o streaming Amazon Prime Video conseguiu indicações com cinco séries nomeadas em diferentes categorias.

Todas as quatro temporadas estão disponíveis no Prime Video, totalizando oito indicações ao Emmy entre 2019 e 2024.

A última temporada está programada para estrear em algum momento de 2026, com as filmagens tendo sido finalizadas.

Renovada para a quinta e última temporada, a série The Boys é uma adaptação dos quadrinhos de mesmo nome e uma sátira sobre a existência de super-heróis no contexto norte-americano: esses super-seres são funcionários da Vought, uma empresa cercada de intenções duvidosas.

A história cobre a maior parte dos eventos da Segunda Era, acompanhando Galadriel (Morfydd Clark) e Elrond (Robert Aramayo). A dupla busca lidar com o retorno de Sauron, que planeja criar uma série de anéis para dominar todas as criaturas da Terra-Média.

Todos os episódios estão disponíveis no Prime Vídeo e, embora a série tenha sido encomendada com duas temporadas, ela foi cancelada após o seu lançamento. Não há notícias de tentativas de salvamento por outro canal de streaming até o momento.

Invencível é uma adaptação dos quadrinhos de mesmo nome em forma de série animada. Estrelada por Steven Yeun no papel principal, ela conta a história de Mark Grayson, um jovem de 17 anos que recebe seus poderes tardiamente e precisa se encontrar como herói ao mesmo tempo que é filho do Omni-Man, o maior super-herói da Terra.

Com 16 episódios disponíveis na Prime Vídeo até o momento, o show se encaminha para seu terceiro ano com gravações agendadas para o segundo semestre deste ano.

Steven Yeun é o dublador de Mark Grayson, protagonista de Invencível Crédito: Divulgação/Prime Video

A série é produzida por Robert Kirkman, mais conhecido por escrever os quadrinhos de The Walking Dead e também autor da HQ de Invencível.

Atualmente, a série está renovada para uma quarta temporada, com todos os seus 25 episódios disponíveis no Prime Vídeo.

A temporada mais recente foi responsável pela indicação de Steven Yeun ao Emmy 2025 na categoria de Melhor Performance de Dublagem de Personagem.

Nível Secreto

Nível Secreto é uma série animada de antologia criada por Tim Miller com quinze histórias ambientadas em diferentes universos de videogames. A proposta é criar histórias originais e independentes a partir de personagens e franquias conhecidas.

A série foi lançada em dezembro de 2024 e foi indicada ao Emmy na categoria de Melhor Edição de Som em Programa de Animação com o episódio “Warhammer 40.000: They Shall Know No Fear”, baseado no jogo “Warhammer 40.000: Space Marine 2”.

Todos os episódios estão disponíveis no Prime Vídeo, incluindo os que adaptam jogos como Dungeons & Dragons e Mega Man.