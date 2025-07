Férias com crianças: veja 10 animações para assistir no streaming

"Spidey e seus Amigos Espetaculares", série animada da Disney+, é dica para assistir com as crianças durante as férias / Crédito: Disney+/Divulgação

Curtir as férias com as crianças é tudo de bom, mas nem sempre é possível se programar e fazer atividades ao ar livre durante o mês de julho. Seja no intervalo entre uma brincadeira e outra ou nos fins de semana em casa com a família, a dica é sentar no sofá, relaxar e aproveitar a TV para assistir desenhos animados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Divertidos e indicados para crianças de diversas idades, as séries animadas abordam temas como amizade, coragem e criatividade e estão disponíveis nas principais plataformas de streaming para assistir a qualquer momento. HBO, Netflix e Paramount+: veja lançamentos da semana no streaming Confira 10 animações para crianças para assistir durante as férias: As Meninas Superpoderosas Acidentalmente criadas em laboratório por um professor, Florzinha, Lindinha e Docinho combatem os malfeitores em Townsville. Onde assistir: Prime Video, Netflix, HBO Max e Apple TV+



Prime Video, Netflix, HBO Max e Apple TV+ Classificação indicativa: Livre Bubu e as Corujinhas As corujinhas Bubu, Biel e Bonie adoram aprender coisas novas na floresta. Bubu é esperta e corajosa, Biel é superinteligente e Bonie, a caçulinha, ainda está aprendendo a falar. Na natureza, a turma vive várias aventuras e conhece bichos engraçados.

Onde assistir: Prime Video, Globoplay e HBO Max



Prime Video, Globoplay e HBO Max Classificação indicativa: Livre Chip e Potato Acompanhe a vida de Chip e da ratinha Potato que é sempre agitada e cheia de descobertas. Onde assistir: Netflix



Netflix Classificação indicativa: até 7 anos Equipe de Resgate Bo trabalha com seu melhor amigo, Flash, o caminhão de bombeiros, para ajudar os outros. Onde assistir: Disney+, Prime Video e Apple TV+



Disney+, Prime Video e Apple TV+ Classificação indicativa: Livre Hot Wheels: Velocidade Máxima! Seis crianças vão ao Acampamento de Corrida Mega Garagem Hot Wheels. Lá, elas aprendem as habilidades necessárias para formar a próxima geração de pilotos incríveis.

Onde assistir: Netflix, Paramount+ e Prime Video



Netflix, Paramount+ e Prime Video Classificação indicativa: Livre Do Ceará para o mundo: estúdios de animação contam histórias e expandem fronteiras

Lucas, a Aranha Acompanhe as aventuras de Lucas, uma aranha saltadora gentil e calorosa. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix



HBO Max, Prime Video e Netflix Classificação indicativa: Livre Os Jovens Titãs em Ação Robin, Estelar e outros super-heróis vivem juntos sem supervisão adulta e lidam com as questões diárias do universo jovem quando não estão salvando o mundo.

Onde assistir: Netflix, HBO Max e Prime Video



Netflix, HBO Max e Prime Video Classificação indicativa: Livre Puppy Dog Pals Os divertidos filhotes Bingo e Rolly embarcam em aventuras pela vizinhança e além. Onde assistir: Prime Video e Disney+



Prime Video e Disney+ Classificação indicativa: Livre Spidey e seus Amigos Espetaculares Peter Parker e seus amigos Miles Morales, Gwen, Hulk, Pantera Negra e Miss Marvel trabalham juntos para derrotar as forças do mal e aprender que o trabalho em equipe é a melhor maneira de salvar o dia. Onde assistir: Disney+



Disney+ Classificação indicativa: Livre Turma da Mônica Jovem Agora adolescentes, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali precisam conciliar suas aventuras com as responsabilidades do colégio, os dramas da idade e as inevitáveis confusões amorosas que todo jovem enfrenta nesse momento da vida.