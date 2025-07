'Pinguim': qual a história da série com 24 indicações ao Emmy?

Estrelada por Colin Farrell, parceria da DC Studios e HBO se tornou a segunda série com mais indicações na 77ª edição do Emmy

Estrelado por Colin Farrell, o drama produzido pela DC Studios em parceria com a HBO transformou o vilão do Batman em protagonista de sua própria história. Confira:

Qual é a história da série “Pinguim”?

A série de 8 episódios estreou em setembro de 2024, sendo um spin-off ambientado no mesmo universo do filme “The Batman” de 2022. Escrita por Lauren LeFranc, de “Chuck” e “Agents of SHIELD”, “Pinguim” não é uma história de origem clássica, muito menos a adaptação de um arco específico dos quadrinhos, mas explica como o personagem ascendeu ao posto de chefe do crime organizado de Gotham.

A trama foca nas ações de Oz Cobb, o Pinguim, lidando com as consequências do final de “The Batman”, onde o Charada (interpretado por Paul Dano) explodiu e inundou diversos pontos de Gotham, mergulhando a cidade em um caos.

Nesse cenário, as famílias Falcone e Maroni, que comandam o crime organizado, se reorganizam na ausência de Batman, abrindo uma brecha para que o Pinguim se aproveite e aumente seu poder e influência.