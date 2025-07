Emmy 2025 anuncia indicados; saiba onde assistir

A temporada de premiações ganhou um novo capítulo nesta terça-feira, 15, com o anúncio dos indicados à 77ª edição do Emmy Awards, o maior prêmio da televisão mundial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A revelação dos indicados aconteceu no Wolf Theatre, no Saban Media Center, em Los Angeles, com apresentação dos atores Harvey Guillén e Brenda Song, ao lado do presidente da Television Academy, Cris Abrego.

O anúncio foi transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Academia, dando início à contagem regressiva para a grande noite da televisão

Wagner Moura dança frevo e recebe prêmio em estreia de ‘O Agente Secreto’ na França; CONFIRA

Emmy 2025: quais séries eram elegíveis?



Para concorrer ao Emmy deste ano, as produções precisaram ser exibidas entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025.