AppleTV+ tem 11 séries indicadas ao Emmy 2025; conheça

Severance se tornou a série mais indicada do Emmy 2025 com 27 nomeações / Crédito: Divulgação/AppleTV+

Os indicados à 77ª edição do Emmy foram revelados e o canal AppleTV+ recebeu 74 indicações. Onze séries disponíveis no streaming foram nomeadas em diferentes categorias. A seguir, saiba quais ão e conheça as histórias:

Em Ruptura (Severance, em seu título original), Mark Scout (Adam Scott) lidera uma equipe nas Indústrias Lumon, cujos funcionários foram submetidos a um procedimento que divide cirurgicamente suas memórias entre a vida profissional e a pessoal. Essa ousada experiência de "equilíbrio entre vida pessoal e profissional" é questionada quando Mark se vê no centro de um mistério que o forçará a confrontar a verdadeira natureza de seu trabalho... e de si mesmo. Severance foi nomeada em 27 categorias, se tornando a série mais indicada do Emmy 2025: Melhor Série Dramática

Melhor Ator em Série Dramática: Adam Scott

Melhor Atriz Principal em Série Dramática: Britt Lower

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática: Zach Cherry

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática: Tramell Tillman

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática: John Turturro

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática: Patricia Arquette

Melhor Atriz Convidada em Série Dramática: Jane Alexander

Melhor atriz convidada em série dramática: Gwendoline Christie

Melhor Atriz Convidada em Série Dramática: Merritt Wever

Melhor Direção de Série Dramática: Jessica Lee Gagné

Melhor Direção de Série Dramática: Ben Stiller

Melhor Roteiro para Série Dramática: Dan Erickson

Melhor Design de Produção para Programa Narrativo Contemporâneo (Uma Hora ou Mais)

Melhor Composição Musical para Série (Trilha Sonora Dramática Original)

Melhor Elenco para Série Dramática

Melhor Coreografia para programação com roteiro

Melhor Cinematografia para Série (Uma Hora)

Melhor Edição de Imagem para Série Dramática (X3)

Melhor Design de título

Melhor Supervisão Musical

Melhor Edição de Som para Série de Comédia ou Drama (Uma Hora)

Melhor Mixagem de Som para Série de Comédia ou Drama (Uma Hora)

Melhor Efeitos visuais especiais em um único episódio

Melhor Desempenho de dublê The Studio Em The Studio, Seth Rogen estrela como Matt Remick, o recém-nomeado chefe dos atribulados Continental Studios.

Enquanto os filmes lutam para se manter vivos e relevantes, Matt e sua equipe lutam contra inseguranças, artistas narcisistas e covardes senhores corporativos na busca sempre evasiva de por grandes produções. The Studio, série que conta os bastidores da indústria cinematográfica, conquistou 23 indicações Crédito: Divulgação/AppleTV+ A série foi uma das mais indicadas desta edição do Emmy, totalizando 23 nomeações, com destaque para a indicação de Martin Scorsese em seu primeiro crédito de atuação.

Melhor Série de Comédia

Melhor Ator Principal em Série de Comédia: Seth Rogen

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia: Ike Barinholtz

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia: Kathryn Hahn

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia: Catherine O'Hara

Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Bryan Cranston

Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Dave Franco

Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Ron Howard

Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Anthony Mackie

Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Martin Scorsese

Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia: Zoë Kravitz

Melhor Direção para Série de Comédia: Seth Rogen, Evan Goldberg

Melhor Roteiro para Série de Comédia: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Heck, Alex Gregory, Frida Perez

Melhor Design de Produção para Programa Narrativo (Meia Hora)

Melhor Elenco para Série de Comédia

Melhor Cinematografia para Série (Meia Hora)

Melhores Figurinos contemporâneos para uma série

Melhor Edição de Imagem para Série de Comédia de Câmera Única

Melhor Penteado Contemporâneo

Melhor Composição Musical para Série (Trilha Sonora Dramática Original)

Melhor Supervisão Musical

Melhor Edição de Som para Série de Comédia ou Drama (Meia Hora)

Melhor Mixagem de Som para Série de Comédia ou Drama (Meia Hora) e Animação Shrinking A série acompanha Jimmy Laird, um terapeuta em luto interpretado por Jason Segel que começa a quebrar as regras e a dizer aos seus clientes exatamente o que pensa. Ignorando sua formação e ética, ele se vê promovendo mudanças enormes e tumultuadas na vida das pessoas, incluindo a sua. Shrinking foi indicada em sete categorias diferentes do Emmy 2025, sendo elas: Melhor Série de Comédia

Melhor Ator em Série de Comédia: Jason Segel

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia: Harrison Ford

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia: Michael Urie

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia: Jessica Williams

Melhor Elenco para Série de Comédia

Melhor Mixagem de Som para Série de Comédia ou Drama (Meia Hora) e Animação Slow Horses Este drama de espionagem acompanha uma equipe de agentes de inteligência britânicos que servem em um depósito de lixo do MI5 devido a erros que acabaram com suas carreiras. Liderados por seu brilhante, porém irascível líder, o notório Jackson Lamb (Gary Oldman), eles navegam pela cortina de fumaça do mundo da espionagem para defender a Inglaterra de forças sinistras.

Renovada até uma sétima temporada, a série foi indicada em cinco categorias do 77º Emmy: Melhor Série Dramática

Melhor Ator em Série Dramática: Gary Oldman

Melhor Roteiro para Série Dramática: Will Smith

Melhor Direção de Série Dramática: Adam Randall

Melhor Elenco para Série Dramática Presumed Innocent Presumed Innocent é uma minissérie de oito episódios estrelada e produzida por Jake Gyllenhaal no papel principal do promotor-chefe adjunto Rusty Sabich. A trama leva os espectadores a uma jornada pelo terrível assassinato que perturba o escritório do promotor público de Chicago quando um de seus membros é suspeito do crime. A minissérie foi indicada em quatro categorias: