Netflix anuncia série que dá sequência a 'O Código da Vinci'

Adaptação do livro "The Secret of Secrets", trama que dá sequência aos eventos de "O Código da Vinci" será produzida pelo streaming e ainda não possui data de estreia

Conhecido pelas adaptações cinematográficas dos livros “ O Código da Vinci ” e “ Anjos e Demônios ”, o autor norte-americano Dan Brown terá mais uma obra adaptada para o audiovisual. Dessa vez, a Netflix comprou os direitos para produzir uma série baseada em “ The Secret of Secrets ”, sexto livro da saga de Robert Langdon.

De acordo com o The Wrap, a série ainda sem título definido terá produção executiva do autor e dos roteiristas e showrunners Carlton Cuse ("Bates Motel") e Emma Forman ("Locke & Key"). O livro “The Secret of Secrets” será lançado oficialmente em 9 de setembro, enquanto a adaptação da Netflix ainda não possui data de estreia.

Até o momento, nenhum nome foi anunciado no elenco, deixando a dúvida se Tom Hanks retornará como Robert Langdon, papel que desempenhou nas adaptações para o cinema. O projeto também não parece ter relação com a série “O Símbolo Perdido”, do streaming Peacock, no qual o personagem foi interpretado pelo ator Ashley Zukerman.