Vitória Bohn: veja quem é a namorada de Caio Castro, 13 anos mais nova que o ator

Aos 23 anos, a atriz Vitoria Bohn ficou conhecida por interpretar Lou, personagem da novela Cara e Coragem da Globo em 2022. / Crédito: Reprodução / Instagram @caiocastro

O ator Caio Castro, de 36 anos, confirmou seu novo relacionamento ao lado de Vitória Bohn, 23, por meio de uma publicação conjunta no Instagram. Neste domingo, 13, , os dois compartilharam uma série de imagens que mostram momentos de intimidade durante uma temporada de férias no interior de Portugal.

LEIA MAIS | Caio Castro fala sobre saída da Globo: 'Estava cansado'

As fotos revelam um clima de romance e descontração: em um dos registros, o casal aparece cavalgando juntos por uma estrada rural, de mãos dadas e sorridentes. Já em outro, durante um jantar à luz de velas, os dois trocam carinhos e demonstram entrosamento. A postagem confirmou os rumores sobre o envolvimento do ator com a jovem atriz, que já vinha sendo apontada como novo affair desde o fim do namoro dele com a influenciadora Daia de Paula, em 2023. Quem é Vitória Bohn, nova namorada de Caio Castro "Sias mágicos por aqui", escreveu a atriz Vitoria Bohn na legenda com fotos da viagem à Portugal com o ator Caio Castro. Crédito: Reprodução/ Instagram @bohnvitoria

Vitória Bohn nasceu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e começou a estudar teatro aos 13 anos. Em 2011, foi eleita Miss Rio Grande do Sul Infantil, ainda no início da adolescência. Hoje, aos 23 anos, ela constrói sua trajetória como atriz e influenciadora digital, acumulando mais de 100 mil seguidores no Instagram. Sabrina Sato revela como foi pedido de namoro de Nicolas Prattes; VEJA



A atriz ganhou projeção nacional ao interpretar a personagem Lou na novela Cara e Coragem, exibida na faixa das 19h da TV Globo em 2022. Antes disso, ela atuou na minissérie Redenção (2018), lançada pelo Prime Video. Com o sonho de seguir na televisão, Vitória se mudou para o Rio de Janeiro, onde passou a se dedicar integralmente à carreira artística. Inspirada por atrizes como Paolla Oliveira, Vitória busca consolidar seu espaço na dramaturgia e nas redes sociais, combinando talento com presença digital.