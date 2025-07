Fabiano Menotti faz declaração após acidente: 'Quem manda nas coisas é Deus'

Cantor sertanejo Fabiano Menotti, da dupla com César, sofreu um acidente de carro em uma rodovia de Minas Gerais enquanto se dirigia para o interior do Rio de Janeiro

O cantor sertanejo Fabiano Menotti , da dupla com o irmão César, se pronunciou nas redes sociais após ter sofrido um acidente de carro no domingo, 13, em uma rodovia em Minas Gerais.

Conforme o artista, o “rapaz do outro carro também está 100%”. O músico não teve ferimentos, já Heleno sofreu um corte na mão direita, sendo atendido no local.

Fabiano estava com o seu secretário, Heleno, no carro que capotou ao entrar na contramão e bater em um veículo após tentar desviar de outro automóvel que estava reduzindo a velocidade à sua frente.

Ainda no domingo, 13, César Menotti e Fabiano fizeram show em Cordeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, e o cantor comentou sobre o acidente com o público presente no local.

“Quem manda nas coisas não sou eu, não é o César. Quem manda nas coisas é Deus. E Ele quis que eu estivesse aqui, nesta noite. Eu quis manter o show porque estou muito bem. Não tinha por que não vir aqui cumprir, cantar e comemorar essa bênção de Deus”, afirmou Fabiano Menotti.