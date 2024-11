Atriz de ‘Mania de Você’, Gabz assume namoro com colega de elenco

A atriz Gabrielly Nunes, conhecida como Gabz, está namorando o também ator Jaffar Bambirra. O novo casal de artistas integra o elenco da novela “Mania de Você”, da Globo, no qual Gabz vive a protagonista Viola, e Jaffar interpreta Iberê.

Ambos com 25 anos de idade, os artistas assumiram o relacionamento recentemente, após serem vistos juntos em diversos eventos e festivais de música. Durante participação no programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga, Gabz confirmou o namoro com o ator.