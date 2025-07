‘Tieta’, obra de Jorge Amado, terá nova adaptação para o cinema

Uma das obras literárias de maior destaque nacionalmente, “Tieta do Agreste” (1977), irá ganhar uma nova adaptação para as telas do cinema. A próxima versão cinematográfica do romance escrito pelo baiano Jorge Amado terá a atriz Suzana Pires no papel da protagonista.

A novidade foi confirmada pelo The Hollywood Reporter nesta segunda-feira, 14, detalhando que o clássico da literatura brasileira terá direção de Joana Mariani (“Todas as Canções de Amor”, 2018, e “Meu Sangue Ferve por Você”, 2023).