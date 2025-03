Caio Castro fala sobre saída da Globo: ‘Estava cansado’

Longe da televisão desde 2022, após participar do elenco de “Todas as Flores”, Caio Castro comentou sobre sua saída da Rede Globo e os projetos atuais fora da dramaturgia.

“ A principal parada é que eu estava cansado de fazer coisas que não gostaria de fazer. E que fique bem claro, falo com muito respeito. Tenho o maior reconhecimento pela oportunidade que tive. Dei meu sangue, fiz por onde, abriram as portas, disseram: ‘A gente acredita em você’. Investiram, fizeram acontecer, sou grato e não acho legal quem sai e fala mal ”, recordou.

Caio Castro foi “revelado” em 2007, após um concurso promovido pelo “Caldeirão do Huck”. Vencedor da competição, o ator fez seu primeiro protagonista na temporada de “Malhação” do mesmo ano.

Caio Castro deixou Globo para seguir como piloto de Stock Car

Considerado galã da Globo, o paulista integrou as novelas “Fina Estampa”, “Amor à Vida”, “I Love Paraisópolis” e “Novo Mundo”.

“É bem legal fazer novela, mudou a vida de muita gente, a minha e da minha família inteira”, recordou na conversa. Em 2018, encerrou o contrato fixo com a Globo, integrando a lista de atores que possuem acordo por obra.

Caio acrescentou que ainda mantém contato com a emissora: “Sei que se pintar algum convite legal, faço, eles conversam comigo ainda. Eu fiz a opção de me dedicar às pistas. Não consigo fazer duas coisas com alta performance ao mesmo tempo. É uma coisa ou outra, não tem como”.