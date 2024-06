Sabrina Sato revela como foi pedido de namoro de Nicolas Prattes

Com um carrossel de fotos, a ex-participante do BBB 5 revelou como Nicolas Prattes a pediu em namoro: “ Um jantar romântico só pra nós dois em uma praia paradisíaca com o pôr do sol na Costa Rica”.

Feito de surpresa, o pedido, no entanto, assustou Sabrina que detalhou achar que eles já estavam em um relacionamento sério. “E eu me perguntando: 'Ué, mas a gente já não estava namorando?’”, relembrou na legenda da postagem no Instagram.



Nicolas Prattes assume namoro com Sabrina Sato no Carnaval

O primeiro indício do romance foi logo após o aniversário de Sabrina, que completou 43 anos de idade, no dia 4 de fevereiro. Eles foram flagrados na piscina do hotel, porém desconversaram e afirmaram ser só amizade.

No Carnaval, Nicolas, que tem 26 anos, também estava junto da apresentadora do The Masked Singer. Durante o Desfile das Campeãs de São Paulo, o ator admitiu o relacionamento para um jornalista.