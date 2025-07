Avó e pai brigam por guarda do filho de Marília Mendonça; veja tudo o que se sabe

Ruth Moreira e Murilo Huff trocam acusações em processo judicial que veio à tona em junho de 2025 / Crédito: Reprodução/Youtube /g1/ Instagram /@murilohuff

A família de Marília Mendonça voltou ao centro das atenções no mês passado, quando o cantor Murilo Huff, pai de Léo, entrou com um pedido de guarda unilateral do menino, de 5 anos. Os cuidados vinham sendo compartilhados com Dona Ruth, avó materna da criança, desde a morte da cantora em novembro de 2021, em um trágico acidente aéreo em Minas Gerais.

A decisão do cantor, que se tornou pública somente no fim do mês, foi seguida de uma série de manifestações nas redes sociais e da exposição de bastidores delicados da convivência familiar. Ele alegou que não tomaria uma decisão tão drástica sem motivo e afirmou ter provas — mantidas sob sigilo judicial — de que havia irregularidades nos cuidados prestados por Dona Ruth. O POVO reuniu informações sobre o caso e explica como iniciou e se sucedeu à briga judicial entre dona Ruth e Murilo Huff. Veja tudo o que se sabe abaixo. ENTENDA a importância da boa relação dos pais na guarda compartilhada

Dona Ruth e Murilo Huff: acusações de negligência e decisão provisória da Justiça Em 30 de junho, o caso foi analisado em uma audiência de conciliação realizada em Goiânia.

A Justiça decidiu conceder a guarda provisória a Murilo Huff, autorizando que Dona Ruth visitasse o neto quinzenalmente, além de nos feriados e férias escolares. Três dias depois, ela recorreu da decisão. SOBRE O ASSUNTO | Filho de Marília Mendonça diz ter saudade da mãe, revela Dona Ruth

Documentos do processo revelaram áudios de babás contratadas por Dona Ruth, segundo informações do Metrópoles.

Nessas gravações, ela teria supostamente instruído as funcionárias a esconderem do pai informações médicas do menino, que foi diagnosticado com diabetes após a morte da mãe. As mensagens incluíam frases como “Esconde o remédio” e “Não fala pro Murilo que ele tá tomando antibiótico”. ENTENDA como fica a guarda compartilhada durante as férias