Programação gratuita celebra orgulho LGBT+ em Fortaleza; confira

De 23 a 29 de junho, atividades gratuitas de arte e formação acontecem na Vila das Artes, no Centro Cultural Belchior e na Casa do Barão de Camocim / Crédito: Divulgação/ Instituto Cultural Iracema

Na semana que encerra o mês do Orgulho LGBTQIAPN+, o Instituto Cultural Iracema realiza uma programação gratuita especial na Vila das Artes, no Centro Cultural Belchior (CCBel) e na Casa do Barão de Camocim. Ocorrendo até este domingo, 29, os equipamentos recebem atividades que unem arte, formação, memória e celebração da diversidade.

Entre os destaques estão cursos, oficinas criativas, apresentações artísticas e a cerimônia de encerramento do 76° Salão de Abril, que acontece no domingo. Confira os destaques na programação que celebra orgulho LGBT+ nos equipamento culturais de Fortaleza: Centro Cultural Belchior No sábado, 28, a partir das 17h30min, o CCBel celebra o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+ com uma programação especial que valoriza as performances como linguagem artística para a comunidade. A noite conta com apresentação da artista transformista Angel History, com o show "Sol para Todxs", de Nick Sol, além de performances de arte transformista. Durante toda a semana, segue também em cartaz a exposição "4TOWNGRAFIA: entre o corte da bala e o brilho da prata", com visitação gratuita de terça a sábado, das 9h às 21 horas.

Casa do Barão de Camocim Na sexta-feira, 27, das 15h30min às 18 horas, a Casa do Barão de Camocim realiza uma roda de conversa seguida de apresentação de coco. Intitulada “Na minha aldeia não se para tambor”, a atividade é voltada para o reconhecimento e valorização das tradições culturais populares. No sábado, 28, das 15h às 17 horas, o espaço recebe a Oficina Criativa “Cores da Terra: encontros artísticos com o território”, ministrada por Guto Oca. A atividade é voltada para maiores de 18 anos e contará com 20 vagas preenchidas por ordem de chegada.

Encerrando a programação, no domingo, 29, das 9h às 12 horas, será realizada a Finissage, termo utilizado para descrever a cerimônia de encerramento do 76º Salão de Abril. A atividade marca o fim da mostra com momentos de partilha entre artistas, curadoria e público. Vila das Artes Já na Vila das Artes, entre os dias 25 e 27, acontece a II Mostra de Cenas Curtas, reunindo produções cênicas desenvolvidas por estudantes da escola.