Inscrições para 76º Salão de Abril segue até janeiro; saiba mais

Centro Cultural Casa do Barão de Camocim / Crédito: Secultfor/Divulgação

Com homenagem a Júlio Santos, as inscrições para a edição 76º Salão de Abril seguem abertas até o dia 27 de janeiro. Com o tema “Entretecendo o fio do tempo: patrimônio, natureza e o futuro”, o evento convida os participantes a refletirem sobre a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural.

A conexão entre arte e natureza também será explorada, evidenciando práticas sustentáveis e o respeito pelo patrimônio imaterial como componentes essenciais para a convivência harmônica entre o ser humano e a natureza.

As obras selecionadas serão expostas no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim, com uma programação que valoriza a diversidade e a multiplicidade das linguagens artísticas, e os selecionados receberão R$ 5.000.

Ao todo, são exibidas 38 obras de artistas nordestinos nas categorias: Performance, Escultura, Desenho, Videoarte, Pintura, Instalação, Colagem, Gravura, Fotografia ou Têxtil. Dessas, 15 serão reservadas para artistas residentes no Ceará, que não participaram das últimas três edições do Salão, 15 para artistas cearenses em geral e oito para artistas de outros estados do Nordeste. O que é o Salão de Abril?

O Salão de Abril é um importante evento das artes visuais do Estado, organizado pela a Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor) em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI).