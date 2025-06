Lançamento de livro no CCBNB debate vivências LGBT+ nos anos 1990

Acontece no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), nesta quarta-feira, 18, o lançamento do livro “Começando Albertina (nossa vida no armário nos anos 90)”, da autora Deise Abreu Pacheco.

Ancorado no mês do orgulho LGBTQIAPN+, o livro explora, em suas camadas narrativas, as memórias pessoais e geracionais de Deise, a partir de práticas de leitura e escrita criativa.