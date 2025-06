4º Pedal do Orgulho LGBTI+ ocorre neste domingo, 15, em Fortaleza

Trajeto de oito quilômetros foi reconhecido por lei e incluído no calendário oficial do Estado

A quarta edição do Pedal do Orgulho LGBTI+ ocorre neste domingo, 15, em Fortaleza. A concentração será às 6h30 no Passeio Público, no Centro da Capital, com largada prevista às 7h30.

O passeio ciclístico faz parte da programação do Mês da Diversidade Sexual e celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+ (28 de junho). Em 2025, o evento foi oficialmente reconhecido pelo Estado e incluído no calendário oficial por meio da lei nº 19.244/25.