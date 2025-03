Vila das Artes abre inscrições para cursos de música; saiba mais

A escola Vila das Artes está com inscrições abertas para novos cursos de formação musical para crianças e adolescentes . Com vagas limitadas, os interessados podem fazer a inscrição até dia 2 de abril .

O novo edital de cursos do Vila das Artes recebe alunos de 8 a 13 anos de idade , para as atividades de formação em “Instrumento Musical da Família dos Friccionados (violino ou viola)”, “Laboratório de Coral Infanto-juvenil” e “Musicalização Infanto-juvenil”.

As inscrições podem ser feitas via formulário on-line, disponibilizado no site da Vila das Artes, ou presencialmente na Escola Pública de Música de Fortaleza, unidade localizada no bairro Joaquim Távora. O atendimento local ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas.

Cursos de música da Vila das Artes