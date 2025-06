Mês do Orgulho LGBT: agenda de eventos no Ceará em junho de 2025

Junho é o mês do Orgulho LGBTQIAPN+ e diversos eventos acontecem em Fortaleza, inclusive na Universidade Federal do Ceará (UFC); veja programação / Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ é comemorado em 28 de junho, e Fortaleza, capital do Ceará, promove diversas atividades ao longo do mês para reforçar o respeito, a visibilidade e os direitos da comunidade. A programação inclui eventos na Universidade Federal do Ceará (UFC)e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Segundo organizadores, o objetivo é promover um ambiente inclusivo e celebrar a diversidade com cultura, arte e debate, fortalecendo o movimento LGBTQIAPN+ local. 4ª Pedal do Orgulho LGBTQIA+ reuniu diversidade e resistência nas ruas de Fortaleza; VEJA

Mês do Orgulho LGBT: Parada pela Diversidade Sexual do Ceará A 24ª Parada pela Diversidade Sexual acontecerá no dia 29 de junho, a partir das 13 horas, na avenida Beira Mar, em frente à Barraca do Joca, em Fortaleza. O evento é um dos mais importantes do calendário estadual para promover direitos e visibilidade da população LGBTQIAPN+.

Mês do Orgulho LGBT: eventos universitários Cine Refluxus e debates na UFC O projeto Cine Refluxus, da Universidade Federtal do Ceará (UFC), realiza sessões de cinema e debates em junho para abordar as diversas formas de relacionamento da comunidade LGBTQIAPN+. No dia 27, os títulos "Bixa travesty" e "Estamos todos aqui" serão apresentados, com local e horário a confirmar.

Semana do Orgulho LGBTQIA+ no curso de História da UFC De 23 a 27 de junho, o curso de História da UFC promove a Semana do Orgulho LGBTQIA+ no Centro de Humanidades (Campus do Benfica). As atividades incluem mesa-redonda sobre acervos digitais LGBTQIAPN+, roda de conversa com historiadora travesti e a inauguração do Mural Trans.