Exposição de bordados é realizada na Casa do Barão de Camocim

Exposição de bordado "Nossa Flora: Tons e Sons", com peças feitas por artesãs cearenses, é realizado na Casa do Barão de Camocim

Inspirado em plantas e flores, a exposição de bordados "Nossa Flora: Tons e Sons" tem início a partir desta quinta-feira, 22, na Casa do Barão de Camocim. Organizada por um grupo de artesãs cearenses, o momento contará com roupas, bolsas, objetos de decoração, quadros e almofadas bordadas entre os itens à mostra.

Além da exposição artística, o evento no espaço histórico localizado no Centro de Fortaleza também irá promover oficinas de bordado com a artesã Lúcia Ferreira, professora de bordado e pesquisadora do projeto.

Os itens de bordado foram produzidos durante seis meses no Minimuseu Firmeza, espaço cultural considerado um dos principais acervos de artes plásticas do Ceará. A exposição "Nossa Flora: Tons e Sons" foi realizada a partir do IX Edital das Artes de Fortaleza, da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor).