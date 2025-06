Galã, Francisco Cuoco teve casamentos e namoro que chamaram a atenção fora das telas

Após o divórcio, Cuoco se casou com Gina Rodrigues, com quem viveu sua relação mais longa: quase 20 anos juntos . Eles tiveram três filhos – Tatiana, Rodrigo e Diogo – e mantiveram uma boa relação mesmo após a separação, em 1984.

Seu primeiro casamento foi com a atriz Carminha Brandão, entre 1960 e 1964. O casal chegou a contracenar junto nas novelas A Morta Sem Espelho (1963) e Marcados Pelo Amor (1964), ambas exibidas pela Record. O relacionamento durou quatro anos e terminou sem filhos.

Porém, seu namoro mais comentado aconteceu em 2013, quando assumiu um relacionamento com a estilista Thaís Almeida, 53 anos mais nova que ele.

Nos anos 1990 e 2000, o ator se envolveu com mulheres bem mais jovens, como Luciana Lago e Marcela Penteado, que o acompanhavam frequentemente em eventos públicos.

Tanto que, em 2017, a ex-esposa voltou a morar com o ator. Na ocasião, Cuoco deixou claro que a convivência era apenas como grandes amigos.

Quem foi Francisco Cuoco?

Nascido em 29 de novembro de 1933, no bairro do Brás, em São Paulo, Cuoco veio de uma família humilde e chegou a trabalhar como feirante com o pai antes de ingressar na carreira artística.

Começou sua trajetória no teatro e logo migrou para a televisão na década de 1950, onde construiu uma sólida carreira com passagens por diversas emissoras e novelas marcantes.