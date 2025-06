Ator Francisco Cuoco morre aos 91 anos

O ator Francisco Cuoco morreu nesta quinta-feira, 19, aos 91 anos de idade. Intitulado como um dos grandes galãs da teledramaturgia brasileira, o paulista estava internado desde o início do mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por complicações de saúde. A informação da morte foi confirmada pela família do artista à Folha de S. Paulo. A causa não foi divulgada.

Nascido em 29 de novembro de 1933, Francisco Cuoco veio de uma família simples, moradora do bairro Brás, na capital paulista, e teve seu primeiro trabalho como feirante junto ao pai. Como artista, iniciou sua trajetória na década de 1950, tendo passado por diversas emissoras de televisão e realizado apresentações teatrais.