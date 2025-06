Claudia Raia sobre voltar a fazer novelas: ‘Tenho outros planos’

“Estou vivendo um novo momento pessoal e profissional , bem distante da rotina intensa dos estúdios”, explicou em conversa ao “Domingo Espetacular”, da Record, exibido no domingo, 15.

A atriz Claudia Raia revelou seus planos na atuação. Com uma carreira na televisão que soma 40 anos, a artista declarou que não pensa em voltar à TV em breve.

Mãe de três filhos: Enzo e Sophia Celulari, do casamento com o também ator Edson Celulari, e Luca, da união com Jarbas Homem de Mello, nascido em fevereiro de 2023; Claudia atualmente vive uma nova fase na maternidade.

Não descartando trabalhos como atriz, Claudia, no entanto, detalha que irá evitar fazer novelas devido à intensa carga horária para as produções. “Novela me tira muito de casa, e eu tenho um filho muito pequeno e quero aproveitar a infância dele”, afirmou.

