Atores fazem homenagem a Francisco Cuoco: 'Se foi um dos grandes'

A morte de Francisco Cuoco, aos 91 anos, gerou forte comoção entre artistas e colegas de profissão. Reconhecido como um dos maiores nomes da história da teledramaturgia brasileira, o ator foi homenageado nas redes sociais por nomes como Elizabeth Savalla, Marcelo Serrado, Murilo Rosa, Emilio Orciollo Netto, entre outros.

Elizabeth Savalla, que contracenou com Cuoco em diferentes produções, compartilhou uma foto ao lado do ator e escreveu: “Muito triste. Um grande ator, grande amigo, grande sagitariano, alegre, feliz, tão querido. Muita luz no seu caminhar, meu querido. Meu profundo pesar aos filhos e amigos. Tão querido, nosso Cuoco”.