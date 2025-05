Francisco Cuoco hoje: como está o ator? Veja o que se sabe sobre sua saúde

Galã em diversas produções entre as décadas de 60 e 90, o veterano enfrenta problemas de saúde; saiba como ele está hoje em dia

Galã em diversas produções entre as décadas de 1960 e 2990, o veterano hoje está pesando cerca de 130 quilos e também enfrenta problemas de ansiedade. Veja mais sobre o estado de saúde e trabalhos recentes do ator.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Francisco Cuoco: qual o estado de saúde do ator?

Cuoco está com problemas de locomoção, sofre com infecção nos rins e ansiedade e atualmente usa uma sonda no nariz, segundo entrevista concedida à Folha de S.Paulo. Ele está pesando cerca de 130 kg e não consegue mais ficar em pé sozinho.

"Tenho alguns problemas de saúde, de locomoção. Mas... é suportável", afirmou o ator.

Conforme a entrevista, ele vai com frequência ao hospital, com o apoio de enfermeiros, e passa boa parte do tempo repousando em casa.

Janete Clair, 100 anos: por que autora de telenovelas ganhou apelido de 'Nossa Senhora das Oito'? ENTENDA