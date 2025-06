Morre Hélio Delmiro, referência do jazz no Brasil, aos 78 anos

Nome de referência do jazz no Brasil, o músico Hélio Delmiro morreu na segunda-feira, 16, em Brasília, aos 78 anos de idade. A informação foi confirmada por André, filho do artista, em publicação nas redes sociais.

A cantora niteroiense Ithamara Koorax , reconhecida como uma das três maiores vozes do jazz pela revista Downbeat, lamentou a perda do amigo. "Lamento o falecimento do genial Hélio Delmiro, com quem tive a oportunidade de fazer sons incríveis. 'Samambaia' e 'Emotiva' estão entre os meus discos de cabeceira", publicou em suas redes sociais citando dois álbuns do violonista.

Lançado em 1981, "Samambaia" é uma parceria de Hélio com o pianista César Camargo Mariano, que também lamentou a perda do músico. "Grande companheiro de lindos sons. Hélio Delmiro, Helinho". Ainda sobre esse disco, o pianista Itamar Assiere comentou: "Se Hélio Delmiro tivesse vindo ao mundo apenas pra fazer esse disco primoroso com Cesar Camargo Mariano, sua vida já teria valido a pena. Mas foi muito mais do que isso. Foi um dos nossos gênios do violão e da guitarra, do choro, do samba e do jazz. Descanse em paz, mestre. Lugar garantido no panteão dos heróis da música brasileira".

O baixista Alex Malheiros, do grupo Azymuth, um dos mais importantes da cena jazz internacional, relembrou da generosidade de Hélio Delmiro em momentos difíceis. "Um amigo de alma, que esteve comigo em momentos muito difíceis da minha vida, me acolheu com carinho e generosidade quando mais precisei. Nunca vou esquecer sua presença num show beneficente no Circo Voador no Rio de Janeiro, ao lado do Frejat e do Barão Vermelho, num momento muito delicado em que meu filho precisava de uma cirurgia. Helinho esteve lá, com seu coração gigante, e esse gesto ficou marcado para sempre no meu coração", relembrou. "Helinho foi muito mais do que um músico genial — foi um amigo leal, de coração enorme, desses que a gente leva pra vida toda", acrescentou.