Morre David Hekili Kenui Bell, ator de Lilo & Stitch, aos 46 anos

David Hekili Kenui Bell, ator que apareceu recentemente no live-action de “Lilo & Stitch”, morreu. A informação foi divulgada pela irmã do ator, Jalene Kanani Bell, em postagem nas redes sociais e confirmada pelo TMZ.

“É com pesar no coração que anuncio que meu irmão caçula, doce, generoso, talentoso, engraçado, brilhante e lindo David H. K. Bell passará o dia na companhia do nosso Pai Eterno”, escreveu Jalene no Facebook no domingo, 15.