Claudia Raia estreia na Netflix em série sobre MMA

ícone da Globo por 40 anos, atriz Claudia Raia estreia no streaming da Netflix em série que explora os bastidores do MMA

A atriz integra o elenco de “Fúria” , série original da Netflix dirigida por José Henrique Fonseca, com gravações previstas para começarem em junho, no Rio de Janeiro.

Além de Claudia, o elenco também conta com Babu Santana , conhecido por sua versatilidade no cinema e na televisão. Para dar autenticidade às cenas de luta, a produção contará com a coreografia de Peter Lee Thomas, especialista internacionalmente reconhecido pela preparação física de atores em filmes de ação.

A trama mergulha no universo do MMA (artes marciais mistas) e acompanha a trajetória de um jovem lutador em busca de ascensão profissional .

Parte do elenco passou por uma rotina intensa de treinos para as filmagens. Claudia Raia não aparece em uma novela desde “Verão 90” , exibida pela TV Globo em 2019. Em 2023, ela fez uma participação especial na trama “Terra e Paixão” , também da emissora.

Claudia Raia encerra contrato com Globo após 40 anos

Com um vídeo publicado nas redes sociais, Claudia Raia anunciou que seu contrato com a TV Globo foi encerrado. A atriz estava na emissora há 40 anos e agradeceu ao tempo que esteve no canal, reforçando o retorno no futuro para novos projetos no grupo.

“Quantas vidas cabem em 40 anos? Quantas histórias podem ser vividas em 40 anos? Quantas pessoas você pode ser em 40 anos? Eu fui muitas”, inicia a artista no vídeo, fazendo uma breve retrospectiva das personagens que viveu e as tramas em que estavam envolvidas.

