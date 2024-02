Fátima Bernardes encerra contrato com a Globo após 37 anos

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes não é mais funcionária da Rede Globo. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 26, pela própria emissora em comunicado à imprensa.

De acordo com o site Notícias da TV, o contrato de Fátima venceu no final de 2023 e não foi renovado. Considerada uma das principais referências do telejornalismo nacional, a jornalista será contratada “por obra” com a Globo, seguindo a tendência dos atores que não possuem mais contrato fixo com a emissora.

Com quase quatro décadas na casa, o último projeto comandado pela apresentadora no canal aberto foi “The Voice Brasil”, que foi cancelado após 12 edições. Já no GNT, a jornalista estreou o programa “Assim como a Gente”, mas não foi renovado devido a baixa audiência.