Exposição mergulha na fé e resistência dos romeiros nordestinos

A fé como movimento, a memória como estrada, e o Cariri como território sagrado. Com curadoria e direção artística do artista Dada Petrole Kariri, a mostra “Romaria-Padre-Cícero” apresentará de sexta-feira, 30, às 20 horas, na Galeria DPI, no Crato (CE), um documentário fotográfico das viagens de pau-de-arara de Juazeiro (BA) a Juazeiro do Norte (CE). Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O registro não é apenas do trajeto físico, mas das experiências e afetos das(os) romeiras(os) que seguem rumo ao encontro com o “Padim Ciço”, sacerdote popularmente conhecido pelo catolicismo nordestino. A jornada ancestral de fé e peregrinação, na qual a promessa e a esperança caminham lado a lado, é bastante comum no interior do Estado. Composta por fotografias em preto e branco, vídeos e paisagens sonoras, a exposição convida o público a um mergulho sensorial e político na espiritualidade popular do Nordeste. A romaria, nesse contexto, aparece como expressão de resistência, devoção e pertencimento, de acordo com o expositor. Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre quadrinhos “Tudo brotou de uma observação sensível e uma profunda conexão com a busca da essência do povo brasileiro. Uma necessidade de compreender essa fé e devoção, que se multiplicam, de acordo com as formas que as(os) romeiras(os) vivenciarem suas práticas espirituais”, explicou em entrevista ao O POVO.

A vernissage, nome dado à inauguração de uma exposição de obras de arte, marca também o lançamento do site da Galeria DPI, plataforma bilíngue que busca representar e comercializar a produção artística caririense em cenários nacionais e internacionais. Na mesma noite, o público poderá assistir a uma apresentação da banda Cabeça-Cabaça, referência da cena musical eletrônica alternativa da região. Fé e resistência dos romeiros “A missão da galeria é difundir a arte do Cariri, acolhendo e representando artistas da região no cenário da arte global, rumo ao reconhecimento artístico e independência financeira”, comenta Dada.

Além da exposição, a Galeria DPI se afirma como um espaço de formação, fruição e difusão artística, com estúdios, cineclube, salas de aula e palco. A mostra terá ainda práticas de acessibilidade, em parceria com o Festival de Fotografia e Artes Visuais do Cariri.

“Serão implementados recursos de audiodescrição para o público com deficiência visual, além de uma infraestrutura para atender cadeirantes e garantir que a experiência artística seja compreendida e vivenciada por quase todos”, pontua. Dada Petrole é documentarista, fotógrafo, cineasta e ativista social e ambiental do Cariri. Crédito: Dada Petrole Kariri/Divulgação Com uma trajetória que percorre quatro continentes, Dada Petrole é documentarista, fotógrafo, cineasta e ativista social e ambiental. Ex-secretário de Cultura do Crato e ex-presidente da Fundação Cultural José de Figueiredo Filho, estudou e atuou na Alemanha por quase duas décadas, mantendo sempre um olhar atento às raízes culturais do Brasil e, especialmente, as do Cariri.